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Байден выразил поддержку суверенитету Украины в разговоре с Зеленским

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, они также обсудили борьбу с коррупцией.

Кроме того, оба лидера обсудили стратегическое партнерство двух стран в поддержку плана президента Украины по борьбе с коррупцией и "реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях и евроатлантических устремлениях Украины, которая обеспечивает справедливость, безопасность и процветание народу Украины".

Байден и Зеленский также обсудили необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и борьбы с COVID-19, включая планы США предоставить 900 тысяч доз противовирусной вакцины Украине.

"Президент Байден пригласил президента Зеленского посетить Вашингтон позже этим летом", - добавили в Белом доме.

Президент США в разговоре с украинским лидером также подчеркнул полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления Киеву Плана действий относительно членства в НАТО.

Украина Владимир Зеленский США Джо Байден

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