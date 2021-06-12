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Лидер КНДР поздравил россиян и Владимира Путина с Днем России

Лидер КНДР поздравил россиян и Владимира Путина с Днем России
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по случаю Дня России направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину и выразил уверенность в развитии дружественных отношений между двумя странами, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын в послании от имени правительства и народа КНДР тепло поздравил президента, правительство и народ дружественной Российской Федерации по случаю национального дня России", - говорится в сообщении агентства.

Северокорейский руководитель подчеркнул: "Общими для народов двух стран, как того требует новое время, являются стремление и желание ценить и развивать дружественные отношения между КНДР и Россией, которые характеризуются многовековой историей и традициями".

В послании говорится также, что Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что дружественные отношения между КНДР и Россией, "которые вступили в новую стадию развития" после встречи руководителей двух стран во Владивостоке в апреле 2019 года, "будут неуклонно укрепляться во всех областях".

Он "искренне пожелал президенту России крепкого здоровья и больших успехов в работе, а российскому народу - благополучия и процветания", отметило ЦТАК.

Ким Чен Ын КНДР Россия

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