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Наталия Орейро поздравила россиян с Днем России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Посольство России в Аргентине опубликовало видеоролик в Twitter латиноамериканской певицы и актрисы Наталии Орейро, в котором она поздравила россиян с Днем России.

"Россия для меня — тоже Родина. Я вас люблю!", - сказала Орейро на русском языке.

День России отмечается ежегодно 12 июня с 1992 года. Изначально Верховный Совет РФ назвал его "Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации". Название "День России" было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году.

Россия Наталия Орейро

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