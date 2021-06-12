Наталия Орейро поздравила россиян с Днем России
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Посольство России в Аргентине опубликовало видеоролик в Twitter латиноамериканской певицы и актрисы Наталии Орейро, в котором она поздравила россиян с Днем России.
"Россия для меня — тоже Родина. Я вас люблю!", - сказала Орейро на русском языке.
🇷🇺 Наталья Орейро - певица и актриса, Уругвай, Аргентина:— Посольство России,AR (@EmbRusiaEnArgRu) June 12, 2021
Россия для меня - тоже Родина! Я Вас люблю! 🎉💐@MID_RF#ДеньРоссии, #МыРоссия #paramirusiaes #DiaDeRusia #CentroRusoUBA #ФондРусскийМир pic.twitter.com/gjjfvHJeSa
День России отмечается ежегодно 12 июня с 1992 года. Изначально Верховный Совет РФ назвал его "Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации". Название "День России" было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году.