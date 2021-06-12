Число случаев COVID-19 в мире превысило 175 млн

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 175 млн 277 тыс. 311, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 785 тыс. 130 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. В Штатах выявлено суммарно 33 млн 437 тыс. 749 инфицированных COVID-19, умерли 599 180 пациентов. В Индии зарегистрировали 29 млн 359 тыс. 155 случаев заражения и 367 081 летальных исходов. В Бразилии - 17 млн 296 тыс. 118 случаев болезни, 484 235 человек скончались.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 487,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 847 человек, в Индии - 264, в Бразилии - 2 263.