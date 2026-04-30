Bloomberg сообщил о планах США использовать против Ирана гиперзвуковые ракеты

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США (CENTCOM) направило в Пентагон запрос на размещение на Ближнем Востоке гиперзвуковых ракет Dark Eagle для возможного использования против Ирана, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

По их данным, командование заявило о потребности в системе с большей дальностью действия для поражения пусковых установок баллистических ракет в глубине иранской территории. В запросе говорится, что Иран переместил свои пусковые установки за пределы досягаемости американских высокоточных ракет, способных поражать цели на расстоянии до 480 км.

Это может стать первым инцидентом, когда Штаты развернут свои гиперзвуковые ракеты для применения в боевых условиях, указывает Bloomberg, но при этом отмечает, что в случае одобрения запроса американским военным придется развертывать систему, которая еще не принята на вооружение армии.

По словам собеседников агентства, решение по запросу CENTCOM пока еще не принято.

Режим прекращения огня между США и Ираном действует с 9 апреля, но из запроса следует, что Вашингтон готовит новые удары, если президент Дональд Трамп решит пойти дальше, подчеркивает агентство.

По данным Пентагона, дальность действия ракеты LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle, разработанной для оснащения армии и флота, составляет 3,5 тыс. км. Она состоит из разгонного блока (носителя) и гиперзвукового аппарата, который способен развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час). Аппарат может маневрировать по высоте и курсу, что затрудняет его обнаружение системами ПРО.

Это оружие было разработано для преодоления современных систем противоракетной обороны Китая и России. Каждая ракета, произведенная компанией Lockheed Martin Corp, стоит около $15 млн, а всего их произведено на данный момент не более восьми, сообщил источник Bloomberg.

По данным Пентагона, батарея наземного комплекса состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя пусковыми контейнерами для ракет на каждом.