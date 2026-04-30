Bloomberg сообщил о планах США использовать против Ирана гиперзвуковые ракеты

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США (CENTCOM) направило в Пентагон запрос на размещение на Ближнем Востоке гиперзвуковых ракет Dark Eagle для возможного использования против Ирана, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

В миреСоветник верховного лидера Ирана предупредил США о последствиях новых ударовЧитать подробнее

По их данным, командование заявило о потребности в системе с большей дальностью действия для поражения пусковых установок баллистических ракет в глубине иранской территории. В запросе говорится, что Иран переместил свои пусковые установки за пределы досягаемости американских высокоточных ракет, способных поражать цели на расстоянии до 480 км.

Это может стать первым инцидентом, когда Штаты развернут свои гиперзвуковые ракеты для применения в боевых условиях, указывает Bloomberg, но при этом отмечает, что в случае одобрения запроса американским военным придется развертывать систему, которая еще не принята на вооружение армии.

По словам собеседников агентства, решение по запросу CENTCOM пока еще не принято.

Режим прекращения огня между США и Ираном действует с 9 апреля, но из запроса следует, что Вашингтон готовит новые удары, если президент Дональд Трамп решит пойти дальше, подчеркивает агентство.

В миреОдин из трех авианосцев ВМС США на Ближнем Востоке вскоре покинет регионЧитать подробнее

По данным Пентагона, дальность действия ракеты LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle, разработанной для оснащения армии и флота, составляет 3,5 тыс. км. Она состоит из разгонного блока (носителя) и гиперзвукового аппарата, который способен развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час). Аппарат может маневрировать по высоте и курсу, что затрудняет его обнаружение системами ПРО.

Это оружие было разработано для преодоления современных систем противоракетной обороны Китая и России. Каждая ракета, произведенная компанией Lockheed Martin Corp, стоит около $15 млн, а всего их произведено на данный момент не более восьми, сообщил источник Bloomberg.

По данным Пентагона, батарея наземного комплекса состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя пусковыми контейнерами для ракет на каждом.

Хроника 28 февраля – 30 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Советник верховного лидера Ирана предупредил США о последствиях новых ударов

 Советник верховного лидера Ирана предупредил США о последствиях новых ударов

Трамп призвал Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану

Трамп заявил, что рассматривает сокращение американского контингента в Германии

Глава ФРС заявил, что повышенные цены на энергоносители подстегнут инфляцию в США

 Глава ФРС заявил, что повышенные цены на энергоносители подстегнут инфляцию в США

Трамп заявил, что предложил Путину "небольшое перемирие" на Украине

Трамп заявил, что больше заинтересован в работе РФ над украинским урегулированием, а не над иранским кризисом

 Трамп заявил, что больше заинтересован в работе РФ над украинским урегулированием, а не над иранским кризисом

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Ушаков заявил, что Путин и Трамп высказали схожие оценки поведения Киева

 Ушаков заявил, что Путин и Трамп высказали схожие оценки поведения Киева

Ушаков по итогам разговора президентов сообщил о вере Трампа в близость сделки по Украине
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1970 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9178 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов