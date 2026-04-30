Трамп заявил, что рассматривает сокращение американского контингента в Германии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность уменьшения американского военного континента в Германии.

"США изучают вопрос о возможном сокращении воинского контингента в Германии. Решение будет принято в скором времени", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее на этой неделе американский президент раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявившего о неэффективности переговорной тактики Вашингтона с Тегераном.