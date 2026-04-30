Поиск

США продвигают новую международную коалицию для свободы судоходства в Ормузе

Танкеры, стоящие на якоре в Ормузском проливе у побережья острова Кешм
Фото: AP/TASS

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - США предлагают другим странам присоединиться к новой международной коалиции, чтобы возобновить беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на телеграмму Госдепа.

В миреСША за время блокады перехватили 41 связанный с Ираном танкерЧитать подробнее

"Эта инициатива, получившая название "Морская коалиция свободы судоходства" (Maritime Freedom Construct, MFC), была изложена в телеграмме для внутреннего пользования Госдепартамента США, направленной во вторник в посольства; в ней содержится призыв к американским дипломатам добиваться от зарубежных правительств присоединения к инициативе", - сообщает издание.

Согласно телеграмме, возглавляемая США новая коалиция будет обмениваться информацией, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.

"Коллективные действия необходимы для демонстрации единства, решимости и наложения существенных издержек на Иран, препятствующий транзиту через пролив", - отмечается в тексте.

Предполагается, что миссия будет запущена совместно Госдепом и Центральным командованием ВС США (CENTCOM).

В миреОдин из трех авианосцев ВМС США на Ближнем Востоке вскоре покинет регионЧитать подробнее

Ожидается, что MFC дополнит другие меры, в том числе возглавляемую Францией и Великобританией инициативу по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана является эффективной и он не намерен снимать ее до тех пор, пока стороны не придут к соглашению по иранской ядерной проблеме.

ВМС США начали морскую блокаду иранских портов 13 апреля.

Премьер Великобритании Кир Стармер 17 апреля заявил о намерении Лондона и Парижа возглавить миссию по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе, свой вклад выразили готовность внести также Рим и Берлин.

Хроника 28 февраля – 30 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Bloomberg сообщил о планах США использовать против Ирана гиперзвуковые ракеты

Советник верховного лидера Ирана предупредил США о последствиях новых ударов

 Советник верховного лидера Ирана предупредил США о последствиях новых ударов

Трамп призвал Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану

Трамп заявил, что рассматривает сокращение американского контингента в Германии

Глава ФРС заявил, что повышенные цены на энергоносители подстегнут инфляцию в США

 Глава ФРС заявил, что повышенные цены на энергоносители подстегнут инфляцию в США

Трамп заявил, что предложил Путину "небольшое перемирие" на Украине

Трамп заявил, что больше заинтересован в работе РФ над украинским урегулированием, а не над иранским кризисом

 Трамп заявил, что больше заинтересован в работе РФ над украинским урегулированием, а не над иранским кризисом

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Ушаков заявил, что Путин и Трамп высказали схожие оценки поведения Киева

 Ушаков заявил, что Путин и Трамп высказали схожие оценки поведения Киева
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1971 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9178 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов