США продвигают новую международную коалицию для свободы судоходства в Ормузе

Танкеры, стоящие на якоре в Ормузском проливе у побережья острова Кешм Фото: AP/TASS

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - США предлагают другим странам присоединиться к новой международной коалиции, чтобы возобновить беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на телеграмму Госдепа.

"Эта инициатива, получившая название "Морская коалиция свободы судоходства" (Maritime Freedom Construct, MFC), была изложена в телеграмме для внутреннего пользования Госдепартамента США, направленной во вторник в посольства; в ней содержится призыв к американским дипломатам добиваться от зарубежных правительств присоединения к инициативе", - сообщает издание.

Согласно телеграмме, возглавляемая США новая коалиция будет обмениваться информацией, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.

"Коллективные действия необходимы для демонстрации единства, решимости и наложения существенных издержек на Иран, препятствующий транзиту через пролив", - отмечается в тексте.

Предполагается, что миссия будет запущена совместно Госдепом и Центральным командованием ВС США (CENTCOM).

Ожидается, что MFC дополнит другие меры, в том числе возглавляемую Францией и Великобританией инициативу по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана является эффективной и он не намерен снимать ее до тех пор, пока стороны не придут к соглашению по иранской ядерной проблеме.

ВМС США начали морскую блокаду иранских портов 13 апреля.

Премьер Великобритании Кир Стармер 17 апреля заявил о намерении Лондона и Парижа возглавить миссию по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе, свой вклад выразили готовность внести также Рим и Берлин.