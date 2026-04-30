Трамп призвал Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил израильскому премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Израиль должен предпринимать только точечные удары в Ливане и избегать полного возобновления военных действий.

"Я сказал Нетаньяху, что он должен действовать более точечно. Не разрушать здания. Он не может этого сделать. Это слишком ужасно и выставляет Израиль в плохом свете", - сказал Трамп в интервью Axios.

По словам президента США, ему нравится Ливан и его руководство, и он считает, что страна может "вернуться к нормальной жизни".

Перемирие между Израилем и Ливаном, достигнутое при посредничестве США, соблюдается лишь частично. Официальные лица как в Израиле, так и в Ливане обеспокоены тем, что оно полностью рухнет до истечения срока его действия в середине мая.

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали перемирие. При этом армия Ливана не принимала участие в конфликте с Израилем, боевые действия вела "Хезболла", которая не является участником договоренностей о перемирии. В итоге израильские военные и "Хезболла" в целом ограничили масштабы своих операций, но периодически наносят удары по позициям друг друга.

Хроника 28 февраля – 30 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
