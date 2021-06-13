Поиск

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 175,7 млн

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 175 млн 658 тыс. 298, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 795 тыс. 047 человек.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 457 тыс. 410 инфицированных COVID-19, а умерли 599 672 человека. На втором месте Индия (29 млн 439 тыс. 989 заболевших и 370 384 летальных исхода), на третьем - Бразилия (17 млн 374 тыс. 818 заболевших и 486 272 умерших).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 488,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 848 человек, Индии - 266, Бразилии - 2 273.

коронавирус

Новости

В китайском Шияне 11 человек погибли при взрыве газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 июня

Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки"

Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки"

СМИ сообщили о желании НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе

СМИ сообщили о желании НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ допустил версию о лабораторном происхождении коронавируса

Пандемия коронавируса

Джонсон призвал правительство "быть осторожным" при завершении локдауна

Джонсон призвал правительство "быть осторожным" при завершении локдауна

Билет на полет в космос с Джеффом Безосом продали за $28 млн

Байден призвал лидеров G7 к усилению конкуренции с Китаем

Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным

Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным

США увеличат число авиабаз с ядерным оружием

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');