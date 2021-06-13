Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 175,7 млн

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 175 млн 658 тыс. 298, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 795 тыс. 047 человек.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 457 тыс. 410 инфицированных COVID-19, а умерли 599 672 человека. На втором месте Индия (29 млн 439 тыс. 989 заболевших и 370 384 летальных исхода), на третьем - Бразилия (17 млн 374 тыс. 818 заболевших и 486 272 умерших).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 488,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 848 человек, Индии - 266, Бразилии - 2 273.