Япония опровергла сообщение СМИ о визите президента Южной Кореи на Олимпиаду

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като опроверг сообщение СМИ о том, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин намерен прибыть в Токио на Олимпийские игры, совместив визит с переговорами с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

"Это сообщение не соответствует действительности", - сказал чиновник журналистам на брифинге во вторник, но воздержался от комментариев на эту тему.

Ранее газета Yomiuri без ссылок на источники сообщила, что Мун Чжэ Ин проведет свои первые в истории переговоры с Сугой во время своего пребывания на Олимпиаде.