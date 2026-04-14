Ни одно судно из иранского порта не прошло через Ормуз за первые 24 часа блокады

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - За первые 24 часа блокады ни одно судно, находившееся в иранском порту, не прошло через Ормузский пролив, заявило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По его данным, за прошедшее время шесть судов выполнили указание американских сил развернуться и вернуться в иранский порт в Оманском заливе.

"Блокада беспристрастно применяется к судам всех стран, входящим в иранские порты и прибрежные районы или выходящим из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе", - говорится в заявлении. При этом подчеркивается, что "американские силы поддерживают свободу судоходства для судов, следующих через Ормузский пролив в неиранские порты и обратно".

В командовании сообщили, что более 12 военных кораблей, в том числе авианосец, ракетные эсминцы, большие десантные корабли и боевой корабль прибрежной зоны, и свыше ста истребителей, беспилотников, самолетов заправщиков и разведывательных самолетов обеспечивают миссию по блокаде судов, входящих и выходящих из иранских портов. В операции задействовано более 10 тыс. американских моряков, морских пехотинцев и летчиков.

Блокада Ормузского пролива была введена в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 мск).

Хроника 28 февраля – 14 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
