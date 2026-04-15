Трамп заявил, что не планирует возобновлять военные действия против Ирана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возобновлять военную операцию против Ирана, сообщила взявшая у него интервью журналист Fox News Мария Бартиромо.

"Я спросила его, завершена ли война, и он ответил: "Завершена", - сказала она в коротком видео опубликованном в социальной сети X.

Само интервью Fox News планирует показать позже.