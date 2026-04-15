Трамп считает, что иранский конфликт близок к завершению

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт между США и Ираном близок к завершению, но еще не окончен.

"Я думаю, что он близок к завершению, да", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Телеканал публикует фрагменты интервью, которое выйдет позже.

Однако, добавил американский президент, что Штаты еще не закончили.

"Мы еще не закончили. (...) Посмотрим, что произойдет. Я думаю, они очень хотят заключить сделку", - заявил он.

Трамп добавил, что ему пришлось атаковать Иран, чтобы избежать создание Тегераном ядерного оружия.

"Мне пришлось отвлечь внимание, потому что, если бы я этого не сделал, прямо сейчас у вас был бы Иран с ядерным оружием", - подчеркнул американский лидер.

Ранее журналист Fox News Мария Бартиромо сообщила в коротком видео в соцсети X: "Я спросила его, завершена ли война, и он ответил: "Завершена".