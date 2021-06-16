На Украине продлили карантин до 31 августа

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины в среду продлил карантин в стране до 31 августа и установил новые карантинные ограничения, сообщила пресс-служба украинского Минздрава.

Согласно сообщению, на всей территории страны устанавливается "зеленый" уровень эпидемической опасности, при котором сохраняется масочный режим в общественном транспорте и во время массовых мероприятий.

Разрешается работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий при условии соблюдения масочного режима.