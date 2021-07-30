На Украине выявили рекордный за месяц суточный прирост случаев COVID

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На Украине за сутки 29 июля зафиксировано 962 новых случая коронавируса, что является антирекордом с начала месяца, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава Украины.

Среди новых заболевших - 51 ребенок, а также 49 медиков, говорится в сообщении Минздрава в фейсбуке. Также за минувшие сутки было госпитализировано 488 инфицированных, зафиксировано 14 случаев летального исхода, выздоровели от COVID 504 человека, заявили в ведомстве.

Днем ранее было зафиксировано 846 случаев COVID-19, 28 июля сообщалось о 717 новых случаях болезни, 27 июля за сутки был зафиксирован 681 случай заболевания. Но больше 900 новых случаев коронавируса не регистрировалось с начала июля.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 251 869 человек, выздоровели 2 186 353 человека, 52 930 заболевших скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.