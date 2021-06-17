СК Армении заявил о 275 пропавших без вести после войны в Карабахе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Количество без вести пропавших военнослужащих и гражданских лиц с армянской стороны после войны в Нагорном Карабахе составляет 275 человек. Об этом сообщил в четверг Следственный комитет Республики Армения.

"По состоянию на 16 июня, количество без вести пропавших военнослужащих и гражданских лиц с армянской стороны после войны в Нагорном Карабахе составляет 275 человек", - заявили в ведомстве.

Накануне экс-президент Армении Серж Саргсян заявил, что число пропавших без вести в ходе 44-дневной войны в Карабахе составляет 1064 человека. В ходе встречи с избирателями в Котайкской области он обнародовал документ, в котором, по его словам, именно эта цифра фигурирует в докладе Фонда страхования военнослужащих, представленном в апреле правительству,

В СК разъяснили, что появившаяся информация о 1064 пропавших без вести относится к финансовой отчетности о денежной компенсации, выплаченной семьям пропавших после боевых действий военных, что не отражает количество этих граждан, дела по которым находятся в уголовном производстве.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 00:00 по Москве 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент.