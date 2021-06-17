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Япония отменит чрезвычайное положение с 20 июня перед Олимпиадой

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Чрезвычайное положение, действовавшее в Японии в связи с пандемией коронавируса COVID-19, отменят в Токио и нескольких других густонаселенных районах с 20 июня, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление японского премьера Есихидэ Сугу.

"С середины мая число заражений в стране снижается, улучшается ситуация с больничными койками (...). С другой стороны, в некоторых регионах наблюдаются признаки того, что снижение числа заражений замедляется", - заявил Суга в ходе пресс-конференции в четверг.

Вместе с тем он объявил о том, что вместо чрезвычайного положения в силу вступит ряд ограничительных мер в Токио и в некоторых других районах страны. Эти ограничения касаются продажи алкоголя, а также часов работы баров и ресторанов. Они будут действовать до 11 июля.

Чрезвычайное положение продолжит действовать только в префектуре Окинава.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля. Соревнования будут проводиться до 8 августа. Смогут ли болельщики посетить соревнования, и в каком объеме будут заполнены стадионы, пока неизвестно. Ожидается, что об этом будет объявлено ближе к концу месяца.

Кроме того, ранее в четверг сообщалось, что Япония планирует начать выдачу паспортов о вакцинации. Сертификат будет включать имя владельца, дату рождения, номер паспорта, дату вакцинации и производителя вакцины на японском и английском языках. Выдаваться документ будет бесплатно.

Вакцинация в Японии была начата в феврале с медработников, в апреле стали вакцинировать лиц в возрасте 65 лет и старше. В некоторых муниципалитетах недавно стали прививать людей в возрасте до 65 лет, также некоторые компании вакцинируют своих сотрудников.

Однако, несмотря на увеличение темпов вакцинации, доля населения Японии, получившего прививку, по-прежнему остается намного ниже, чем в других развитых странах.

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