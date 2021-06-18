Байден подписал закон о признании Дня отмены рабства 19 июня

Президент США Джо Байден в восточной комнате Белого дома после подписания Закона о Дне отмены рабства 19 июня Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент Джо Байден подписал в четверг Закон о Национальном Дне отмены рабства, официально объявив 19 июня федеральным праздником, cообщает NBC News.

"День отмены рабства напоминает нам о долгой тяжелой ночи порабощения, одновременно знаменуя собой наступление светлого утра", - сказал Джо Байден, выступая с обращением в Белом доме после подписания закона.

В среду, 16 июня, Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов (415 голоса против 14) приняла документ и направила его на подпись президенту. Против законопроекта проголосовали только республиканцы. Сенат единогласно принял законопроект во вторник.

Девятнадцатое июня - День эмансипации, или День освобождения рабов, является 11-м федеральным праздником и первым новым федеральным праздником со времен Мартина Лютера Кинга-младшего. В этот день 156 лет назад федеральные войска прибыли в Техас и освободили последних рабов. Прокламация, состоящая из двух указов Авраама Линкольна об освобождении рабов и изданная во время гражданской войны в США была оглашена 19 июня 1865 года.