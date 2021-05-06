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Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для военных

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для Вооруженных сил Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"У нас есть в повестке дня, мы уже озвучили это американской стороне, и они уже начали над этим работать, это расширение тренировочной миссии армии США для Вооруженных сил Украины", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

По его словам, во время визита в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена была достигнута договоренность, что будет проведено заседание Комиссии по стратегическому партнерству Украины и США. Кроме того, министр отметил, что во время визита также шла речь о возобновлении должности спецпредставителя США в переговорах по Украине.

Украина США

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