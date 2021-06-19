Украинское министерство предупредило о риске опустынивания страны

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов из-за погодных изменений, и уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий, сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В ведомстве констатировали, что опустынивание чревато утратой биоразнообразия, нехваткой воды, распространением бедности, голода и массовой миграции.

Отмечается, что на Украине 13 млн га с/х земель подвергаются пагубному воздействию водной эрозии, более 6 млн га - ветровой, до 20 млн га охвачены пылевыми бурями.

Министерство уточнило, что на развитие деградационных процессов в значительной мере влияет высокий уровень распаханности земли (54% от 33 млн га общей площади пахотных земель).

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко сообщал, что две трети территории Украины расположены в зоне рискованного земледелия, 6 млн га земель сельхозназначения требуют консервации, данный процесс особенно заметен на юге страны.