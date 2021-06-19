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"Аэрофлот" откроет с 25 июня дополнительные рейсы в Турцию

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" после возобновления авиасообщения с Турцией откроет с 25 июня дополнительные рейсы в эту страну, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин.

В РоссииРоссия с 22 июня возобновляет авиасообщение с ТурциейРоссия с 22 июня возобновляет авиасообщение с ТурциейЧитать подробнее

Из Москвы в Стамбул запланировано увеличение рейсов до двух в день, в Анталию, Бодрум и Даламан будут летать по одному рейсу в день.

"Далее будем мониторить загрузку, и принимать решение в зависимости от фактического спроса. Традиционно это популярное направление", - добавил Демин.

Авиасообщение РФ с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной эпидситуации с коронавирусом в этой стране, будет возобновлено с 22 июня, сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова.

"Аэрофлот" и Turkish Airlines в период ограничений сохранили два регулярных рейса в неделю в Стамбул.

Турция Аэрофлот

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