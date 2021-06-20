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"Победа" с 1 июля возобновит рейсы в Турцию

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" после восстановления Россией авиасообщения с Турцией возобновит рейсы в эту страну с 1 июля, сообщила журналистам в воскресенье представитель компании.

"Победа" с 1 июля начнет летать из московского "Внуково" сразу в два аэропорта Анталии - Анталию и Газипашу. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась сегодня", - сказала она.

Авиасообщение РФ с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной эпидситуации с коронавирусом в этой стране, будет возобновлено с 22 июня, сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

Накануне сообщалось, что "Аэрофлот" после возобновления авиасообщения с Турцией откроет с 25 июня дополнительные рейсы в эту страну.

Турция Победа

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