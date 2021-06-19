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Рухани встретился с лидирующим на выборах президента Ирана Раиси

Рухани встретился с лидирующим на выборах президента Ирана Раиси
Встреча президента Ирана Хасана Рухани (справа) и лидирующего на выборах главы государства Ибрахима Раиси в Тегеране
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани встретился и поздравил лидирующего по итогам выборов главы государства кандидата Ибрахима Раиси, сообщает Mehr.

"В ходе встречи в субботу стороны обсудили такие вопросы, как явку иранцев на выборы и ее влияние на авторитет Исламской Республики", - сообщает агентство.

По промежуточным итогам подсчета голосов, у Раиси большое преимущество по сравнению с другими кандидатами.

На данный момент известно, что Раиси поддержали 17,8 млн избирателей, тогда как его конкуренты получают в разы меньше голосов избирателей - у Мохсена Резаи 3,3 млн голосов, у Абдольнасера Хеммати 2,4 млн голосов, у Амир Хосейна Казизаде порядка 1 млн голосов.

Три кандидата в президенты Ирана уже поздравили Раиси и пожелали ему удачи.

Иран Хасан Рухани Ибрахим Раиси

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