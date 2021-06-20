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Индейцы привезут 5000-фунтовый тотем в Вашингтон для защиты священных земель

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Индейцы собираются привезти 5000-фунтовый (около 2268 кг) тотемный столб в столицу США Вашингтон из штата Вашингтон, чтобы обратить внимание на проблему защиты земель, которые они считаю священными. Об этом сообщает Washington Post.

Тотем высотой в 7,62 м, сделанный из 400-летнего кедра, будут перевозить в течение двух недель в июле. Для этого организаторам акции уже удалось собрать $500 тысяч.

Столб планируется передвигать на прицепе. Его маршрут будет проходить через священные для индейцев места, например, территорию национального парка Чако-Каньон и национальный памятник "Медведи Уши". Эти земли находятся под угрозой из-за прокладки трубопроводов и возможной добычи ресурсов.

После этого планируется оставить тотем в столице США, для этого сейчас организаторы акции ищут подходящее место.

США Вашинггтон

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