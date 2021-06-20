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Терминал 1 аэропорта Дубая возобновит работу после 15 месяцев закрытия

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Оператор государственного аэропорта Дубая в воскресенье объявил, что терминал 1 международного аэропорта 24 июня возобновляет работу после 15-месячного закрытия из-за пандемии коронавируса.

С четверга более 40 международных авиакомпаний будут постепенно переносить рейсы во вновь открытый терминал из терминалов 2 и 3, говорится в сообщении.

Терминал 1 обеспечивает обслуживание 18 млн пассажиров в год.

Дубай ОАЭ

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