Пять человек погибли в Атверпене при обрушении здания школы
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Пятеро строителей погибли при обрушении здания школы в бельгийском Антверпене, сообщает "Би-би-си".
Пострадали еще девять человек, трое из которых все еще находятся в реанимации. Однако их жизням ничего не угрожает.
Во время работ вместе с частью здания обрушились леса. Причины ЧП пока неизвестны.
Двое погибших оказались гражданами Португалии и Румынии.
Школа должна была открыться после реконструкции к 1 сентября. Работы велись в ускоренном режиме, чтобы успеть к нужному времени.
Five construction workers were killed after a school building collapsed in the Belgian city of Antwerp #Antwerp #Belgium #Europe #School— Mail Of The Day (@MailOfTheDay) June 20, 2021
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