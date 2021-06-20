Пять человек погибли в Атверпене при обрушении здания школы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Пятеро строителей погибли при обрушении здания школы в бельгийском Антверпене, сообщает "Би-би-си".

Пострадали еще девять человек, трое из которых все еще находятся в реанимации. Однако их жизням ничего не угрожает.

Во время работ вместе с частью здания обрушились леса. Причины ЧП пока неизвестны.

Двое погибших оказались гражданами Португалии и Румынии.

Школа должна была открыться после реконструкции к 1 сентября. Работы велись в ускоренном режиме, чтобы успеть к нужному времени.