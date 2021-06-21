Активисты из Казахстана намерены сплавиться по реке на плотах из мусора

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Казахстанские общественники организуют экологическую акцию "Трэш Флот", в ходе которой планируют сплавиться по реке Или в Алматинской области и провести мониторинг загрязнения реки и ее берегов, сообщили организаторы.

"24 июня команда активистов отправится в плавание по реке Или на плотах, построенных с использованием мусора, собранного на берегах Или и в окрестностях Алматы", - говорится в сообщении, поступившем в агентство "Интерфакс-Казахстан" в понедельник.

Цель мероприятия - привлечь внимание к проблеме загрязнения природы бытовыми отходами.

"За 4 дня участники планируют преодолеть 130 км водного пути и провести мониторинг загрязнения реки и ее берегов. Результаты мониторинга станут основанием для инициирования программы по защите поймы реки Или от загрязнения бытовыми отходами", - отмечается в сообщении.

Инициатор и организатор проекта - общественное объединение "Два Крыла". Проект реализуется при поддержке "Фонда Евразия" в рамках Программы по поддержке гражданского общества в Центральной Азии (CSSP), финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).

Река Или берет начало в Центральном Тянь-Шане в КНР на высоте 3540 м. Протяженность реки - 1439 км, из которых 815 км - на территории Алматинской области Казахстана. Или является крупнейшей рекой области и одной из крупнейших рек страны. Впадает в западную часть озера Балхаш, сильно опресняя его.