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Россиянина в США обвинили в незаконном экспорте тепловизионных устройств в РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Власти США предъявили обвинения в незаконном экспорте тепловизионных прицелов и очков ночного видения в Россию пяти лицам, в том числе гражданину РФ, сообщил американский Минюст.

"Всем пятерым предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения закона о контроле за экспортом оружия, и, в случае признания их виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Также все пятеро обвиняются в сговоре с целью контрабанды тепловизионных устройств из США и предоставления ложной информации для сокрытия своей деятельности.

По данному делу, сообщают американские власти, 17 июня были арестованы 59-летняя Елена Шифрина и 55-летний Владимир Придача из штата Иллинойс, которые на протяжении почти четырех лет приобретали на территории США десятки тепловизионных устройств стоимостью от $5000 до $10 000, попадающих под Закон о контроле за экспортом оружия (Arms Export Control Act). Их гражданство Минюст США не уточняет. Обвинения предъявлены также 45-летнему россиянину Борису Полосину, 52-летнему Владимиру Гохмау из Израиля и 39-летнему гражданину Израиля Игорю Панчерникову, проживающему в штате Калифорния.

Отмечается, что обвиняемые могли экспортировать устройства в Россию, используя псевдонимы и ложные адреса, чтобы скрыть свою деятельность.

"Обвиняемые якобы получили многие устройства под вымышленными именами, заверяя при покупке, что они не будут их экспортировать из Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

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