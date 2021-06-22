Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:11Заразились
на 21.06В России 5 334 204+17 378В мире 178 743 520+256 151

Пользователи жалуются на сбои в работе Google в разных странах

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пользователи Google заметили во вторник сбои в работе сервиса в разных странах, в том числе на территории РФ, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который наблюдает за работой популярных интернет-ресурсов.

К 07:40 по Москве были зафиксированы жалобы жителей США, России, Германии, Великобритании, Испании и Италии. Большая часть пользователей жаловались на работу поисковой системы, а также на проблемы с входом в личный аккаунт.

Google

Новости

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Сестра Ким Чен Ына назвала "ошибочными" ожидания США относительно КНДР

Сестра Ким Чен Ына назвала "ошибочными" ожидания США относительно КНДР

Что случилось этой ночью: вторник, 22 июня

Россия и США возобновят диалог по визам в ближайшие дни

Выборы в США - 2020

Треть американцев посчитали нечестной победу Байдена на выборах

В Турции с июля отменят комендантский час и разрешат междугородние поездки

В Турции с июля отменят комендантский час и разрешат междугородние поездки

В ДНР сообщили о гибели четырех военнослужащих из-за обстрелов

Узбекистан из продавца превратился в покупателя газа у "Газпрома"

Узбекистан из продавца превратился в покупателя газа у "Газпрома"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США ввели санкции против 16 физлиц в ответ на действия Белоруссии

США ввели санкции против 16 физлиц в ответ на действия Белоруссии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');