Пользователи жалуются на сбои в работе Google в разных странах

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пользователи Google заметили во вторник сбои в работе сервиса в разных странах, в том числе на территории РФ, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который наблюдает за работой популярных интернет-ресурсов.

К 07:40 по Москве были зафиксированы жалобы жителей США, России, Германии, Великобритании, Испании и Италии. Большая часть пользователей жаловались на работу поисковой системы, а также на проблемы с входом в личный аккаунт.