Google устраняет сбой своего приложения у пользователей Android

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Google работает над устранением сбоя в работе своего приложения у пользователей гаджетов с операционной системой Android, сообщили в компании.

"Мы знаем о сбоях в работе приложения Google у пользователей Android и работаем над тем, чтобы исправить эти неполадки", - говорится в сообщении пресс-службы Google в России.

Пользователи Google заметили во вторник сбои в работе сервиса в разных странах, в том числе на территории РФ, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который наблюдает за работой популярных интернет-ресурсов.

К 07:40 по московскому времени были зафиксированы жалобы жителей США, России, Германии, Великобритании, Испании и Италии. Большая часть пользователей жаловались на работу поисковой системы, а также на проблемы с входом в личный аккаунт.