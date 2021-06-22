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В Белоруссии признали экстремистским Youtube-ролик "Лукашенко. Золотое дно"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Youtube-видеоролик с названием "Лукашенко. Золотое дно" внесен в республиканский список экстремистских материалов, который размещен на сайте Министерства информации Белоруссии.

В документе отмечено, что видеоролик внесен в список по решению суда Центрального района Минска от 10 июня 2021 года.

Фильм был опубликован на канале NEXTA в YouTube 8 марта 2021 года. В настоящее время у него более 6,5 млн просмотров.

Канал и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами в октябре 2020 года.

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