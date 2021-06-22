На 70 участках в Армении пересчитают голоса из-за жалоб в ЦИК

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Армении объявила о пересчете голосов на 70 избирательных участках республики в рамках проведенных 20 июня досрочных парламентских выборов.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, пересчет голосов будет осуществлен на основе жалоб и обращений в среду, 23 июня. Всего в день выборов в республике открылись 2 008 избирательных участков.

Между тем возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном блок "Армения" подал в суд на ЦИК с требованием обязать комиссию признать недействительным принятое им ранее решение и вынести предупреждение правящей партии "Гражданский договор".

Ранее ЦИК отклонил жалобу блока "Армения" с требованием вынести предупреждение партии "Гражданский договор", которая, по утверждению возглавляемой Кочаряном силы, применила в предвыборный период административный ресурс, задействовала в агиткампании полицейских, служебные автомобили.

Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в минувшее воскресенье, явка избирателей составила 49,4% от списочного состава.

По предварительным итогам подсчета ЦИК всех бюллетеней, партия и.о премьер-министра Никола Пашиняна одержала победу, набрав 53,92%. Блок Кочаряна получил 21,04% голосов.

Блок "Честь имею", сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, набрал 5,23%.