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Интернет-магазин 21vek.bу не комментирует возможное задержание основателя

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Один из крупнейших белорусских интернет-магазинов - 21vek.bу не комментирует информацию о проверке со стороны силовиков и возможном задержании своего основателя Сергея Вайниловича.

"Пока мы не знаем подробностей ситуации, но, несмотря ни на что, продолжаем работать в штатном режиме... Работа call-центра, сервисного обслуживания, пунктов выдачи заказов не остановлена", - сообщается во вторник на сайте компании.

Днем в СМИ появилась информация о том, что в офис интернет-магазина 21vek.bу пришли силовики. Портал Onliner сообщил о возможном задержании основателя компании Вайниловича.

Агентству "Интерфакс" пока не удалось получить официальный комментарий силовых структур по этому поводу.

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