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ГРУ сообщило о создании в АТР аналога НАТО для противодействия России

ГРУ сообщило о создании в АТР аналога НАТО для противодействия России
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - США создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) коалицию, подобную НАТО, для противодействия Москве и Пекину, заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ Игорь Костюков.

"В ходе реализации данного курса США форсированно создают в регионе подобие азиатского НАТО, антикитайскую коалицию на основе так называемого четырехстороннего диалога по безопасности", - сказал Костюков в среду на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, особое значение придается вовлечению в этот формат Индии, которая традиционно самостоятельно выстраивает внешнюю политику.

"Планы создания "коалиции единомышленников" для противодействия Москве и Пекину Белый дом обосновывает имеющимися в регионе противоречиями и территориальными претензиями", - сказал Костюков.

"К настоящему времени Соединенные Штаты создали в АТР крупнейшую группировку американских войск численностью 400 тыс. военнослужащих. В регионе функционируют свыше 200 объектов ВС США, в том числе более 50 военных баз", - заявил начальник ГРУ.

Он добавил, что в состав перспективных партнеров Вашингтон стремится зачислить Вьетнам, Индонезию, Новую Зеландию, Сингапур, Филиппины, Таиланд и ряд других государств Юго-Восточной Азии.

В декабре 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече в режиме видеосвязи с главой военного ведомства Китая Вэй Фэнхэ заявил, что сотрудничество России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе является важным фактором на фоне развертывания США глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) и намерений Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности. По итогам переговоров был подписан протокол к двустороннему соглашению об обмене данными о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей.

ГРУ Игорь Костюков АТР США НАТО Китай

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