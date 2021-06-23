Минэнерго Белоруссии сообщило об аварии на Лукомльской ГРЭС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго сообщило об аварии на Лукомльской ГРЭС, приведшей к нарушению электроснабжения части Могилевской и Витебской областей.

"Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. Отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Причины пожара устанавливаются. Принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства в среду.

В Минэнерго добавили, что предварительной причиной пожара является повреждение измерительного трансформатора.