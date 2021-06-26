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Мексика возобновит развертывание новых коек для больных COVID-19

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мексика возобновит развертывание новых коек для больных COVID-19 на фоне роста числа зараженных. Об этом сообщает Associated Press.

Хроника коронавируса. Июнь.

Правительственный Мексиканский институт социального обеспечения указал, что в штате Новая Калифорния будут открытты две палаты на 30 и 40 коек. До этого временные помещения для больных коронавирусом несколько месяцев перепрофилировались под обычные, так как число зараженных COVID-19 снижалось.

По сравнению с прошлой неделей, на этой в Мексике зафиксировали на 14% больше заболевших коронавирусом. Сейчас количество занятых коек в стране остается на уровне около 17%, но в некоторых штатах их число значительно увеличилось.

В Мексике зарегистрировано свыше 232 тысяч смертей от COVID-19, однако по оценкам правительства, реальное число жертв болезни составляет около 360 000 человек.

В стране вакцинировались 42,8 млн человек из населения в 126 млн.

Хроника 09 января 2020 года – 26 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Мексика коронавирус

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