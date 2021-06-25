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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:25Заразились
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 180 млн

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Уже более 180 млн случаев заражения коронавирусом выявили в мире с начала пандемии, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

Всего с начала регистрации статистических данных по COVID-19 выявили 180 036 101 случай заражения этой инфекцией. При этом более 3 901 300 инфицированных скончались, а около 165,5 млн пациентов переболели и выздоровели.

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Первое место по темпам распространения COVID-19 занимают США. Там за время пандемии зафиксировали 33 590 550 заболевших и 603 178 случаев смерти среди заразившихся.

Второе и третье место по числу заражений занимают Индия и Бразилия. Россия среди всех стран стоит на пятом месте по числу выявленных случаев COVID-19.

Между тем, жители планеты уже получили свыше 2 млрд доз вакцины от коронавируса. Так, в США распределили более 320 млн доз препаратов, в Индии - более 307 млн, а жители Бразилии сделали более 86 млн прививок от коронавируса.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 июня 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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