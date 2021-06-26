Минфин Белоруссии заключит соглашения с банками РФ по эмиссии гособлигаций

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов Белоруссии заключит соглашения с десятью российскими банками об оказании услуг по эмиссии гособлигаций, соответствующее постановление Совмина №358 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале в субботу.

В постановлении указаны "Газпромбанк", "БКС Банк", "ВТБ Капитал", "Московский Кредитный банк", "Российский Сельскохозяйственный банк", "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "АК БАРС" и "Универ Капитал".

Минфину поручено "выдавать в случае необходимости указанным обществам доверенности и осуществлять иные юридически значимые действия, необходимые для реализации соглашения".

Документ принят для государственных заимствований путем эмиссии на территории РФ государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко принял указ №183. Согласно документу, Совет министров осуществит "в 2021-2023 годах привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1092 дней".