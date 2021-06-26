Минская милиция задержала троих участников триатлона за лозунги

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Велосипедистов с минского триатлона доставили в отдел милиции, говорится в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома в субботу.

"В интернете распространяется информация о задержании некоторых велосипедистов во время минского триатлона. Трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции", - говорится в сообщении.

Проводится разбирательство.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, теперь они носят эпизодический и локальный характер.