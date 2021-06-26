Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47Заразились
на 26.06В России 5 430 753+21 665В мире 180 410 080+410 692

Минская милиция задержала троих участников триатлона за лозунги

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Велосипедистов с минского триатлона доставили в отдел милиции, говорится в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома в субботу.

"В интернете распространяется информация о задержании некоторых велосипедистов во время минского триатлона. Трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции", - говорится в сообщении.

Проводится разбирательство.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, теперь они носят эпизодический и локальный характер.

Белоруссия

Новости

В Финляндии заявили о случаях COVID среди вернувшихся из Петербурга болельщиков

Эрдоган объявил о начале строительства дублирующего Босфор канала

Эрдоган объявил о начале строительства дублирующего Босфор канала

Что случилось этой ночью: суббота, 26 июня

В Microsoft заявили об атаках российских хакеров

В Microsoft заявили об атаках российских хакеров

Неизвестные обстреляли вертолет президента Колумбии

Шовина приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Флойда

Шовина приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Флойда

Китай угрожал Украине заблокировать поставку 500 тысяч доз вакцины

Пандемия коронавируса

В Германии введут карантин для возвратившихся из Португалии и России

В Германии введут карантин для возвратившихся из Португалии и России

В Эфиопии убиты три сотрудника "Врачей без границ"

Три человека погибли и шестеро пострадали в Германии из-за нападения неизвестного

Три человека погибли и шестеро пострадали в Германии из-за нападения неизвестного
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');