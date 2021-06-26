J&J заплатит $230 млн в штате Нью-Йорк по делу об опиоидном кризисе

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила в субботу о согласии компании Johnson & Johnson выплатить $230 млн в рамках судебных разбирательств в штате вокруг так называемого опиоидного кризиса.

Компания также обязана прекратить производство и продажу лекарств с содержанием опиоидов по всей стране. Как отмечает телеканал CNBC, в Johnson & Johnson уже заявили о выполнении этого требования. Кроме того, в компании подчеркивают, что решение о выплатах не означает признания в нарушении закона.

Выплаты должны будут производиться в течение девяти лет. Компании придется заплатить дополнительно $30 млн в случае создания фонда, средства которого будут направлять на предотвращение проблем с опиоидами в будущем.

Johnson & Johnson оказалась в числе компаний, которые обвиняются в бесконтрольной продаже лекарств с содержанием опиоидов. Они вызывают привыкание и приводят к случаям летального исхода при передозировке.

По данным CNBC, за последние два десятилетия с зависимостью от опиоидов связана гибель около 500 тысяч человек.

В августе 2019 года суд штата Оклахома назначил Johnson & Johnson штраф в $465 млн. Год спустя The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что американские штаты требуют от представителей фармацевтической отрасли компенсаций в размере $26,4 млрд, из них $5,28 млрд - от Johnson & Johnson.