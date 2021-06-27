В Нью-Мексико пять человек погибли после крушения воздушного шара

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Пять человек погибли при крушении воздушного шара в Альбукерке (штат Нью-Мексико), сообщает телеканал ABC News.

По словам властей, воздушный шар врезался в линию электропередач в 7 часов утра (16:00 мск) к западу от международного аэропорта Санпорт. Кабина с 5 пассажирами оторвалась от шара, рухнула и загорелась. Четверо пассажиров скончались на месте. Пятый пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже стало известно, что он скончался.

Сам шар упал на линию электропередач, в результате чего 13 тыс. потребителей остались без электричества, но позже электроснабжение было восстановлено.

Причины аварии выясняются.