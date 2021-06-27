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В Портленде зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Портленде (штат Орегон) был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений в эту субботу. Национальная метеорологическая служба сообщила, что температура поднялась до 108 градусов по Фаренгейту (42,2 градуса по Цельсию), передает Associated Press.

Предыдущий рекорд для Орегона составлял 107 градусов по Фаренгейту (41,7 градусов по Цельсию) в 1965 и 1981 годах.

В других городах и поселках к востоку от штата Вашингтон и до юга Орегона также должны быть побиты температурные рекорды с превышением нормы на 30 градусов (по Фаренгейту). Необычно жаркая погода, как сообщается, продлится в регионе на следующей неделе.

США Портленд

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