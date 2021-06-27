Число случаев COVID-19 в мире превысило 180,7 млн

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 180 млн 784 тыс. 684, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 917 тыс. 131 человека.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 621 тыс. 386 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 603 886. Второе место занимает Индия, где выявили 30 млн 233 тыс. 183 случаев COVID-19 и зарегистрировали 395 751 случай смерти пациента. На третьей позиции - Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 млн 386 тыс. 894 заболевших, умерли 512 735 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 504,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 860 человек, в Индии - 284, Бразилии - 2 тыс. 396.