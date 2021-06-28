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ИГ обстреляло ракетами электростанцию в Ираке

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Теплоэлектростанция в иракском городе Самарра подверглась ракетному обстрелу, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает Al Arabiya.

Пресс-служба министерства энергетики Ирака проинформировала об ударах по теплоэлектростанции в Самарре в воскресенье. По его данным, обстрел велся из советской ракетной системы залпового огня "Катюша".

В результате обстрела были серьезно повреждены части энергоблока. Других подробностей не приводится.

Ирак Самарра

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