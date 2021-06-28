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Учительницу музыки в Белоруссии осудили за надругательство над гимном

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Суд Октябрьского района Минска в понедельник приговорил учительницу музыки к году ограничения свободы за надругательство над государственным гимном Белоруссии, сообщается на сайте Верховного суда страны в понедельник.

Обвиняемая 1995 года рождения работает учительницей музыки в детской музыкальной школе искусств в Минске. Ограничение ее свободы будет проходить без направления в исправительное учреждение.

Суд отметил, что обвиняемая, "сознавая публичность и противоправность своих действий, совершила надругательство над гимном Белоруссии, изменив его оригинальный текст". Этот измененный текст она позже разместила в соцсети, чтобы, как считает суд, "продемонстрировать иным гражданам результат своего оскорбительного и кощунственного отношения к государственным символам".

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жесткого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.

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