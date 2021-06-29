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"Росатом" начал строительство V блока АЭС "Куданкулам" в Индии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" во вторник приступила к заливке первого бетона, символизирующая начало строительства энергоблока N5 блока АЭС "Куданкулам" в Индии.

В связи с противоэпидемиологическими ограничениями церемония прошла в режиме видеоконференции, сообщил инжиниринговый дивизион - группа ASE.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что госкорпорация вместе с индийскими коллегами готова совместно развернуть серийное сооружение атомных энергоблоков российского дизайна самого современного поколения 3+ на новой площадке в Индии. Это предусмотрено имеющимися договоренностями, отметил он.

АЭС "Куданкулам" возводится в Индии в рамках двустороннего соглашения от 20 ноября 1988 г. и дополнения к нему от 21 июня 1998 г. В 2002 г. началось строительство первых двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт.

Россия уже построила блоки NN1-2 АЭС "Куданкулам". В июне 2017 г. Организация по регулированию в атомной сфере Индии (AERB) выдала разрешение на заливку первого бетона II очереди, включающей энергоблоки NN3-4 АЭС "Куданкулам", генсоглашение о строительстве которой заключено в апреле 2014 г. Планируемая дата начала гарантийной эксплуатации энергоблоков NN3-4 - 2023 г. и 2024 г. В ходе ПМЭФ-2017 было подписано генеральное рамочное соглашение на строительство III очереди (блоки NN5-6) АЭС "Куданкулам".

"Дорожная карта" по сотрудничеству в атомной энергетике между Россией и Индией предусматривает строительство в общей сложности 12 энергоблоков на территории Индии, в том числе на площадке "Куданкулам" - от 4 до 8 энергоблоков. Кроме того, достигнута договоренность о выделении Индией еще одной площадки под АЭС российского дизайна.

Росатом Индия Куданкулам

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