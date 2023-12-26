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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

РФ и Индия заключили соглашения по будущим блокам АЭС "Куданкулам"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Индия подписали соглашения, касающиеся двух новых энергоблоков индийской АЭС "Куданкулам", заявил во вторник глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

"Сегодня в присутствии вице-премьера (Дениса - ИФ) Мантурова мы подписали очень важные соглашения по поводу двух будущих блоков АЭС "Куданкулам"", - сказал Джайшанкар, выступая в Москве. Он не уточнил, что именно предполагают эти соглашения.

Министр добавил, что Москва и Дели также эффективно сотрудничают в космической и оборонной отраслях.

Он опубликовал видео своего выступления в соцсети X.

АЭС "Куданкулам" возводится в Индии в рамках двустороннего соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Россия уже построила блоки NN1-2 АЭС "Куданкулам".

Индия Денис Мантуров Куданкулам
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