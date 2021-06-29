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На черногорском курорте утонул пожилой россиянин

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Тело утонувшего мужчины извлечено во вторник из воды на пляже курорта Свети-Стефан в Черногории, это российский гражданин, сообщает портал RTV Budva.

"В поселке Свети-Стефан из воды извлекли тело мужчины. Как удалось выяснить к настоящему моменту, речь идет о пожилом российском гражданине, у которого произошел инфаркт во время купания. Его попытались реанимировать, но безуспешно", - сообщает портал.

По его данным, экстренные службы получили сигнал о происшествии в 12:30 по местному времени. На пляж курорта прибыли машины скорой помощи и представители полиции. Сейчас тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти.

Черногория Свети-Стефан

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