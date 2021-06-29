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Молдавия начала переговоры о покупке у РФ 700 тыс. доз "Спутника V"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Молдавия ведет переговоры с Россией о приобретении 700 тыс. доз вакцины "Спутник V", Об этом заявил государственный секретарь молдавского Минздрава Игорь Куров на пресс-конференции во вторник. По его словам, "пока неизвестны сроки поставки".

"Относительно гуманитарной помощи точно сказать ничего не можем. Что касается закупок, есть прямой контакт с Российским фондом прямых инвестиций. Но сказать, что завтра или на следующей неделе мы получим эту партию "Спутник V", я не могу. Мы не знаем, как быстро производитель сможет удовлетворить спрос", - сказал Куров.

Он также отметил, что договор на поставку 700 тыс. доз вакцины Pfizer подписан, но партия может поступить в третьем квартале.

Представитель Минздрава подчеркнул, что в Молдавии доступны вакцины AstraZeneca, Sinopharm и SinoVac, а Pfizer и "Спутник V" – только для тех, кто получил первую дозу этих вакцин.

Он отметил, что в настоящее время вакцинировано более 700 тыс. человек, в том числе около 270 тыс. – двумя дозами (около 13% населения).

До сих пор Молдавия получила 1 096 790 доз вакцины против COVID-19, из которых купила только 100 тыс. доз китайской вакцины SinoVac. Остальные получены в качестве гуманитарной помощи, в том числе около 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Румынии и примерно столько же вакцин AstraZeneca и Pfizer через платформу COVAX, 150 тыс. доз Sinopharm - от Китая, 172 тыс. доз "Спутник V"– от России (из которых 72 тыс. отправлены в Приднестровье).

Молдавия РФПИ Спутник V

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