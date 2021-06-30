Красный Крест сообщил о готовности доставлять "Спутник V" в зоны конфликтов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Международный комитет Красного Креста (МККК) при соответствующей договоренности готов организовать поставки российской вакцины "Спутник V" в зоны вооруженных конфликтов по всему миру, заявил президент МККК Петер Маурер в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"В мире насчитывается примерно 35 зон (вооруженного - ИФ) конфликта, в которых МККК укрепляет систему здравоохранения, сотрудничая с правительствами в борьбе с пандемией. Конечно же, мы изучаем возможность поставлять в эти регионы вакцины. Мы доставим "Спутник V" или любую другую вакцину, одобренную властями в конкретном контексте, если они будут доступны", - сообщил Маурер.

По его словам, сейчас МККК оценивает, где именно сможет использовать российскую вакцину. Президент Международного комитета Красного Креста в беседе с изданием пояснил, что речь идет не только "о доступе к вакцинам для перемещенного населения", но также и о доставке ее в места содержания под стражей.